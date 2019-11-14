Türkiye'nin ABD'de kazandığı zaferi çarpıtmaya çalışan Fatih Portakal rezil oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin adeta diplomasi zaferi yazdığı, ABD ve dünya basınının bile "Türkiye'nin zaferi" dediği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kendisine hayranım" dediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan algı operasyonlarıyla tanınan FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal rezil oldu. Başkan Erdoğan görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımlara tepkiler, Twitter'da 'Rezilsin Portakal' başlığıyla TT oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin yankıları hala devam ediyor. Tüm dünyanın "Türkiye'nin zaferi" dediği hatta "Trump'tan istediğini alan tek lider" manşetlerinin atıldığı tarihi zirve için Fatih Portakal'ın haddini aşan yorumları tepki çekti.

HADDİNİ AŞTI

Algı operasyonlarıyla tanınan FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ı Trump'ın karşısında güçsüz olmak suçladı. Fatih Portakal'ın ağır ithamları bununla da sınırlı kalmadı. Trump'ın, ABD'li muhalif senatörle Erdoğan'ı bir araya getirdiğini iddia eden Portakal, bu durumu diplomatik skandal olarak niteledi.

-KENDİ DURUŞUYLA REZİL OLDU-

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı duruşu konusunda eleştirmeye kalkan Fatih Portakal'a en güzel cevap ise kendi sözleriyle oldu. Her dönem esen rüzgara göre pozisyon alan ve "Tarafsızım" diyen Portakal'ın "PKK'ya teşekkür ettiği", "Teröristlere rahmet okuduğu" ve "Liderimiz Selattin Demirtaş" dediği zamanlar daha vatandaşların hafızasındaki yerini korurken Türkiye için gece gündüz demeden çalışan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması tepki çekti.

-BEDEN DİLİNDEN BİR HABER-

Beden dilinden bir haber olan Fatih Portakal, ayrıca YPG destekçisi Lindsay Graham'in bacak üstüne bacak atmasını, "Erdoğan'ın karşısında dikkat çeken oturuş" başlığıyla haber yapan muhalif Oda TV sitesinin linkini paylaştı.

Oysaki Başkan Erdoğan ile Trump'ın tokalaştığı kareyi beden dili olarak değerlendiren Doç.Dr. Ali Murat Kırık, Başkan Erdoğan'ın elinin üstte olmasının patron benim anlamında olduğunu söyledi. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyuruşunun üstünlüğünün kanıtı olduğunu ifade etti.

Batı dünyasında bacak atmanın normal karşılandığını bilmezden gelen Portakal'ın, Erdoğan'ın muhatabı olan Trump'ın oturuş pozisyonunu görmezden gelmesi ise bir başka eleştiri konusu oldu.

MANŞETLERİ PAYLAŞTILAR

Fox Haber'in sunucusunun tartışılan bu paylaşımlarına tepkiler çığ gibi geldi. Güç gösteremedi iddiasına kullanıcılar, senatör Lindsay Graham'ın Ermeni tasarısını veto etmesini paylaştılar.

Batı basınında Trump'a tepki haberleri

Kullanıcılar ayrıca Portakal'a CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" yorumunu hatırlattı. ABD basınında Erdoğan'a hayran olduğunu söyleyen Trump'ın sözlerinin Batı basınında manşetlere taşınması da paylaşıldı.

İşte Fatih Portakal hakında yapılan o paylaşımlar:















