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15 Temmuz gazisi Muhittin Örnek'in cenazesi defnedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
15 TEMMUZ GAZİSİ HAYATA VEDA ETTİ!

'da 51 yaşında yaşamını yitiren gazisi 'in cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi. 'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 'da gazi olan Muhittin Örnek, bir süredir İstanbul'da tedavisi görüyordu.

'nün () darbe girişiminde 'da gazi olan , İstanbul'da tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Örnek'in cenazesi, memleketi 'nun Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyüne getirildi. Tezcan Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Örnek'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenazeye Örnek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ahmet Koca, Kastamonu Valisi Yaşar , İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İl Müftüsü Ahmet Süzen ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Koca ile Vali Karadeniz, gazinin oğlu Onur ve annesi Fatma Örnek'e başsağlığı dileğinde bulundu.

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