Kuzey Irak'a hava operasyonu: 2 terörist etkisiz hale hetirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin sahada ve masada adeta destan yazdığı Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken Kuzey Irak'ta da operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Terör hedefleri bir bir yok ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada 2 teröristin yok edildiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"2 TERÖRİST YOK EDİLDİ"

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.