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Kuzey Irak'a hava operasyonu: 2 terörist etkisiz hale hetirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
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’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin sahada ve masada adeta destan yazdığı Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken Kuzey 'ta da operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Terör hedefleri bir bir yok ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada 2 teröristin yok edildiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"2 TERÖRİST YOK EDİLDİ"

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 5 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi KUZEY IRAK'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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