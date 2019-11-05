Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam edeceği belirtildi.
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