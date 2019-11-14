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İçişleri Bakanlığı: 8 DEAŞ'lı terörist daha iade ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
YABANCI TERÖRİSTLERİN İADESİ DEVAM EDİYOR!

: Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, uyruklu 1 YTS’nin 'ya, uyruklu 7 YTS’nin ise 'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu bir, Almanya uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İADELER DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

1 İNGİLİZ 7 ALMAN...

YTS iadeleri kapsamında bugün uyruklu bir YTS'nin 'ya, uyruklu yedi YTS'nin ise 'e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

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