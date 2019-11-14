Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a teşekkür
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Melania Trump ile bir araya geldi. Emine Erdoğan'dan Twitter'dan yaptığı paylaşımla ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.
"SAMİMİ EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"ABD Başkanı Sayın Trump'ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum."
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