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Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
EMİNE ERDOĞAN'DAN MELANİA TRUMP'A TEŞEKKÜR

Başkan ile ABD Başkanı dün 'da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın eşi da ile bir araya geldi. Emine Erdoğan'dan Twitter'dan yaptığı paylaşımla ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür etti.

Başkan 'ın eşi , Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.



"SAMİMİ EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"ABD Başkanı Sayın Trump'ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

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