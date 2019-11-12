İstanbul'da suya zam var indirim yok
Giriş Tarihi: 12.11.2019
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim zamanı suya indirim yapacağını iddia etti. Ancak 23 Haziran'dan sonra başkanlık koltuğuna oturunca vaadini bir kenara bırakıp 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacağını açıkladı.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim zamanı suya indirim yapacağını iddia etti. Ancak 23 Haziran'dan sonra başkanlık koltuğuna oturunca vaadini bir kenara bırakıp 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacağını açıkladı. Öte yandan İBB Araştırma Komisyonu, İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi. "Seçim öncesi işe girenleri çıkardık" diyen başkanın, 5 bin 831 işçinin görevine son verdiği ortaya çıktı. Kıyıma uğrayanların arasında 18 yıllık çalışanlar da var.
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