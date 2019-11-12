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İstanbul'da suya zam var indirim yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2019
SUYA ZAM VAR İNDİRİM YOK

'li  Başkanı , seçim zamanı suya indirim yapacağını iddia etti. Ancak 23 Haziran'dan sonra başkanlık koltuğuna oturunca vaadini bir kenara bırakıp 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 yapılacağını açıkladı.

CHP'li Başkanı , seçim zamanı suya indirim yapacağını iddia etti. Ancak 23 Haziran'dan sonra başkanlık koltuğuna oturunca vaadini bir kenara bırakıp 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 yapılacağını açıkladı. Öte yandan Araştırma Komisyonu, İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi. "Seçim öncesi işe girenleri çıkardık" diyen başkanın, 5 bin 831 işçinin görevine son verdiği ortaya çıktı. Kıyıma uğrayanların arasında 18 yıllık çalışanlar da var.

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