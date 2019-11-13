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MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
MHP'DEN BAKAN ALBAYRAK'A TAM DESTEK!

milletvekili , Meclis'te yaptığı konuşmada Hazine ve Bakan 'ın Ordu'daki sözlerini çarpıtan algı operasyoncularına anlamlı sözlerle cevap verdi. Enginyurt, " vatandaşa terörist dememiştir. Berat Albayrak Ankara'dır, Cumhuriyet'tir. Bakan Albayrak sizin gibi ABD payandası değildir." dedi. A Haber yayınına katılan Enginyurt, Bakan Albayrak'ın ülke ekonomisi için yaptıklarının övgüyü hak ettiğini belirtti.

milletvekiili , Meclis'te yaptığı konuşmada Hazine ve Bakan Ordu'daki sözlerini çarpıtan algı operasyoncularına tepki gösterdi.

MHP'li Cemal Enginyurt, " vatandaşa terörist dememiştir. Berat Albayrak Ankara'dır, Cumhuriyet'tir. Bakan Albayrak sizin gibi ABD payandası değildir." dedi.

MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek MHP'Lİ VEKİL ENGİNYURT'TAN HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK'A DESTEK

"ALBAYRAK ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yapılan algı operasyonlarına A Haber ekranlarında cevap verdi. A Haber yayınına katılan Enginyurt, Bakan Albayrak'ın ülke ekonomisi için yaptıklarının övgüyü hak ettiğini belirtti.

BAKAN ALBAYRAK 2019'U,2020'Yİ VE 2021'İ ÇOK GÜZEL ANLATTI

İşte Cemal Enginyurt'un o sözleri: Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak'ı 'Ordu değişiyor, değişiyor' programı kapsamında Ordu'da misafir ettik. Sayın bakan, bana göre güzel bir sunum yaptı. Türkiye tablosunu hakikaten içimizi ferahlatacak ve aydınlatacak bilgilerle donattı. Dolayısıyla sayın bakan konuşmasını yaparken 2019'u, 2020'yi ve 2021'i çok güzel anlattı. Ve bir örnek verdi dedi ki, ''2018'de çok kötü günler yaşadık. Bir adamın bir tweetiyle 11 Ağustos 2018'de dolar 7.25'i gördü, birileri sevindi, mutlu oldu. 'Dolar 10 liraya çıkacak, 12 liraya çıkacak diyerek dolar toto oynadılar, ekonomik karamsar tablolar çizdiler, lakin ben, ekibim ve arkadaşlarım yılmadık, mücadele ettik. Netice itibariyle Barış Pınarı Harekatı başladığı gün aynı adam yine gecede 10 tweet attı fakat dolar 5.80'i geçmedi. Bütün bunlara rağmen birileri televizyon ekranlarında ''Ülke battı, batıyor'' demeye devam etti.

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