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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

'ndan yapılan açıklamada siviller hedef alınıyor yalanıyla ilgili tokat gibi yanıt geldi.

PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER HEDEF ALINMIŞTIR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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