Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada siviller hedef alınıyor yalanıyla ilgili tokat gibi yanıt geldi.



PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER HEDEF ALINMIŞTIR



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.





Ayrıntılar geliyor...