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Şanlıurfa'da patlama! Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ŞANLIURFA'DA PATLAMA!

'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da patlama! Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi... ŞANLIURFA'DA PATLAMA! AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin basın açıklaması yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir.

Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama! ŞANLIURFA'DA 20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDA PATLAMA!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada; "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır."

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