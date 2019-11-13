Emine Erdoğan'dan Beyaz Saray paylaşımı
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğunu daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin başkenti Washington'a giden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, "Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington'da, ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
- Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler
- ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...
- YPG/PKK’lı terör elebaşı 'Mazlum Kobani' kanlı geçmişi...
- Başkan Erdoğan ve Trump'tan heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalar
- Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay!
- FETÖ'cülerde 'ele verme' kavgası!
- Başkan Erdoğan'dan ABD'de PYD/YPG çıkışı!
- Şanlıurfa'da patlama!
- Türkiye'nin terör örgütüyle verdiği mücadeleye Twitter'dan sansür!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki: Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz!
- Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
- Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…
- Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma
- AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki
- İran'dan İsrail'e kınama
- Son dakika: İstanbul merkezli nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde dev operasyon!
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...
- Denizli'de kadının ciğerinden çıkan şoke etti! Ölümden döndü