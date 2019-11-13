MHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan algı operasyonu yapan tetikçilere tokat gibi sözler

Türkiye ekonomisi ile ilgili algı operasyonu yapanlara bugün Hazine ve Maliye Bakanlığından sert tepki gelmişti... Bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisi ile ilgili algı operasyonu yapmaya çalışanlarla ilgili sert konuştu.

Cemal Enginyurt yaptığı açıklamada, ''Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak'ı 'Ordu değişiyor, Türkiye değişiyor' programı kapsamında Ordu'da misafir ettik. Sayın bakan, bana göre güzel bir sunum yaptı. Türkiye tablosunu hakikaten içimizi ferahlatacak ve aydınlatacak bilgilerle donattı. Dolayısıyla sayın bakan konuşmasını yaparken 2019'u, 2020'yi ve 2021'i çok güzel anlattı. Ve bir örnek verdi dedi ki, ''2018'de çok kötü günler yaşadık. Bir adamın bir tweetiyle 11 Ağustos 2018'de dolar 7.25'i gördü, birileri sevindi, mutlu oldu. 'Dolar 10 liraya çıkacak, 12 liraya çıkacak diyerek dolar toto oynadılar, ekonomik karamsar tablolar çizdiler, lakin ben, ekibim ve arkadaşlarım yılmadık, mücadele ettik. Netice itibariyle Barış Pınarı Harekatı başladığı gün aynı adam yine gecede 10 tweet attı fakat dolar 5.80'i geçmedi. Bütün bunlara rağmen birileri televizyon ekranlarında ''Ülke battı, batıyor'' demeye devam etti.

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''BERAT ALBAYRAK ANKARA'DIR, SİZİN GİBİ AMERİKAN PAYANDASI DEĞİLDİR!''

Televizyonlar 'yandaş medya' denilmesine rağmen kendine ekonomist diyenler tarafından, alayı birden bir oldu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra batacağını söyleyerek büyük bir propaganda yaptılar dedi. Her gün TV ekranlarında Merkez Bankası'nın başkanı değişirse Ülke batar, yıkılır dediler dedi. Hiç susmadılar dedi. Ama bu ekonomistlerin bir özelliği var dedi hayatları boyunca bir bakkal çalıştırmadılar, iki adam yanlarında sigortalı işe almadılar, sadece maaş aldılar, sadece konuştular dedi. Ve bu Barış Pınarı Harekatı sırasında da konuşmaya devam ettiler. Tıpkı kimler gibi dedi, ''Türkiye katliam yapıyor, Türkiye sivilleri öldürüyor'' diyerek, Türkiye'yi dış dünyaya şikayet eden, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na Suriyelilerin geri döneceği harekata karşı, Türkiye'ye karşı terörist algı yapanların yaptığı gibi, birileri de TV ekranlarında finansal dünyanın, faiz lobisinin, dünyayı yönetenlerin yaratacakları algıya hizmet ettiler. 'Ülke yandı, bitti' dediler. Bunların da bu terör örgütlerinden, teröristlerden farkı yok dedi. Ama birileri ortalığı yıktı. Neymiş efendim Berat Albayrak önüne gelene terörist demiş, bu konuşma Ordu ilinde yapıldı. Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020 ve 2021 yılında güzel yılların geleceğini müjdeledi, asla kimseye terörist demedi, buradan kendinize pay çıkarmayın. Berat Albayrak Ankara'dır, Berat Albayrak cumhuriyettir, sizin gibi Amerikan payandası değildir'' ifadelerini kullandı.