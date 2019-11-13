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Başkan Erdoğan'a Washington'da coşkulu karşılama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'A WASHİNGTON'DA COŞKULU KARŞILAMA

Türkiye , Washington'da konaklayacağı 'e gelişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

Türkiye , ABD ziyaretinde konaklayacağı 'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı 'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için geldiği Washington'da, konaklayacağı hotele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

"Stop Terror =", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ABD'DE

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