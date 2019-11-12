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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ABD'DE

Başkan , Başkanı 'ın daveti üzerine özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Başkan Erdoğan'ı, Andrews Hava Üssü'nde 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan , Başkanı 'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ABD'DE

Başkan Erdoğan'ı, Andrews Hava Üssü'nde 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

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