Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan algı operasyonlarına sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır" ifadeleri kullanıldı. Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki konuşmasının bazı internet sitelerince çarpıtılarak haberleştirildiği, bu haberlerde Albayrak'a karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefretinin amaçlandığı bildirildi. Yalan haberleri yapanlarla ilgili hukuki sürecin de başladığı duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki konuşmasının bazı internet sitelerince çarpıtılarak haberleştirildiği, bu haberlerde Albayrak'a karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefretinin amaçlandığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, ''Ordu İş Dünyası Buluşması'' programındaki konuşmasının içeriğinin bazı internet sitelerince çarpıtılarak, ''Berat Albayrak, 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu'' başlığı ile haberleştirildiği belirtildi.



BAKAN ALBAYRAK'IN AĞZINDAN DAHİ ÇIKMAYAN SÖZLER KASITLI OLARAK KULLANILDI



Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde, Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan 'terörist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır. Sayın Bakanımız, 'İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor, 'Türkiye sivilleri öldürüyor' diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz' ifadelerini kullanarak, ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurgulamıştır.





"BU İFTİRA HABERLER DE AYNI ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR"



"Konuşmanın bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilir olmasına rağmen, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberlerin gazetecilik olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Üzüntüyle görülmüştür ki yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, konuşmayı dinlemeden, deşifreyi dahi görme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının içerisinde yer almışlardır. Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Samsun'da Sayın Bakanımız tarafından açıklanan 'Dar gelirli vatandaşlarımız için konut müjdesi' sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin ürünüdür.



"TÜM HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILMIŞTIR"



Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır."

ALGI OPERASYONUNU KİMLER YAPMIŞTI?

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarını çarpıtarak veren sitelerin başında T24, Yeniçağ ve Kamupersoneli yer aldı.

İşte o manşetler...