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MEB'den "Atatürk"e secde ettirilmesi ile ilgili önemli açıklama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
MEB'DEN ATATÜRKE SECDE ETTİRİLMESİ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

, 10 Kasım törenlerinde Atatürk posterine çocukların secde ettirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, her kesimden tepki çeken görüntülerle ilgili "Kabul edilemez." açıklaması yaptı.

10 Kasım törenlerinde bir okulda ATatürk posteri önünde çocukların secde ettiği görünütüler tüm toplumun tepkisini çekti. Skandal görüntülerin ardından , bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

10 Kasım'da Atatürk'e secdeye her kesimden tepki geldi! İnceleme başlatıldı 10 KASIM'DA ATATÜRK'E SECDEYE HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ! İNCELEME BAŞLATILDI

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"KABUL EDİLEMEZ"

"10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

10 Kasım'da Atatürk'e secdeye her kesimden tepki geldi! İnceleme başlatıldı 10 KASIM'DA ATATÜRK'E SECDEYE HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ! İNCELEME BAŞLATILDI

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yıldırm &#231;etin yıldırm çetin

misyoner öğretmenlere dikkat

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evet0
hayır0
cevapla 13.11.2019 14:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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