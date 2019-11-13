MEB'den "Atatürk"e secde ettirilmesi ile ilgili önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım törenlerinde Atatürk posterine çocukların secde ettirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, her kesimden tepki çeken görüntülerle ilgili "Kabul edilemez." açıklaması yaptı.

10 Kasım törenlerinde bir okulda ATatürk posteri önünde çocukların secde ettiği görünütüler tüm toplumun tepkisini çekti. Skandal görüntülerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"KABUL EDİLEMEZ"

"10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır."