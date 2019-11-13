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10 Kasım'da Atatürk'e secdeye her kesimden tepki geldi! İnceleme başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
ATATÜRK'E SECDE ETTİRDİLER! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

gösterilerinde kayda geçen görüntülerde çocukların posteri önünde secde ettirilmesine her kesimden büyük tepki geldi. Skandal görüntülere inceleme başlatıldı.

Bir okulun gösterilerinde çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Rezalet görüntülerde küçücük çocuklar 'in posteri önünde secde ettiriliyor.

10 Kasım'da Atatürk'e secdeye her kesimden tepki geldi! İnceleme başlatıldı 10 KASIM'DA ATATÜRK'E SECDEYE HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ! İNCELEME BAŞLATILDI

HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tüm kesimlerden büyük tepki çekti. 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.

TEK ÖRNEK DEĞİL
İlkokul öğrencilerinin fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu fotoğraflar sosyal medyada ortaya çıktı.

İşte her kesimden tepki çeken olaydan kareler:

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