10 Kasım'da Atatürk'e secdeye her kesimden tepki geldi! İnceleme başlatıldı

10 Kasım gösterilerinde kayda geçen görüntülerde çocukların Atatürk posteri önünde secde ettirilmesine her kesimden büyük tepki geldi. Skandal görüntülere inceleme başlatıldı.

Bir okulun 10 Kasım gösterilerinde çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Rezalet görüntülerde küçücük çocuklar Mustafa Kemal'in posteri önünde secde ettiriliyor.

HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tüm kesimlerden büyük tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.

TEK ÖRNEK DEĞİL

İlkokul öğrencilerinin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu fotoğraflar sosyal medyada ortaya çıktı.