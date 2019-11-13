Ankara'da DEAŞ'ın hücre evinde "arbalet" yay silahı ele geçirildi
Ankara Yenimahalle'deki tekel bayisine bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasına yönelik operasyonda, oklarının ucuna el yapımı patlayıcı yerleştirilerek kullanılan "arbalet" yay silahı ele geçirildi. Hücre evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında teröristlerin arazide "arbalet silahı" ile eğitim yaptıkları anlara ilişkin fotoğraflara rastlandı. Ayrıca teröristlerin hedef olarak belirledikleri bazı kritik noktaların keşfini de tamamladıkları tespit edildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde tekel bayisine 29 Ekim'de DEAŞ'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlediği saldırının ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat birimlerince koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, teröristlerin ikamet ettikleri Yenimahalle'deki bir hücre evinde yapılan aramalarda "arbalet" ya da "Tatar yayı" olarak bilinen tetik tertibatlı yay silahı ve uçlarına el yapımı patlayıcı yerleştirilen oklar bulundu.
Hücre evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında teröristlerin arazide "arbalet silahı" ile eğitim yaptıkları anlara ilişkin fotoğraflara rastlandı. Ayrıca teröristlerin hedef olarak belirledikleri bazı kritik noktaların keşfini de tamamladıkları tespit edildi.
TERÖRİSTİN VİDEO GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Öte yandan, Yakacık'taki tekel bayisine yönelik saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin tekel bayisine geldiği ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Teröristin, içinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayla hasta maskesi takıp topallayarak tekel bayisine girdiği, kasanın önüne çantayı bıraktığı ve büfedeki dolaptan içecekler aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayrıca jandarmadaki işlemleri tamamlanan bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgili cezaevine gönderilen kişi sayısı 6'ya ulaştı.
OLAY
Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde tekel bayisine 29 Ekim'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının ardından başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren A.B'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin, DEAŞ'ın hücre yapılanmasında olduğu tespit edilmişti.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Yenimahalle'deki hücre evinde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası, 500 metre elektrik kablosu, iki IPAD, ampermetre, dizüstü bilgisayar, 8 akıllı cep telefonu, adaptör, 4 CD, lehim makinesi, örgütsel dokümanlar, görüntü kaydedebilen dürbün, 2 anahtar devre, 2 uzaktan kumanda ile 2 flash bellek ele geçirilmişti.
Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu'nun "tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- ATAK FAZ-2 ilk uçuşunu gerçekleştirdi
- Bakanlıktan önemli 'harekat' açıklaması
- MEB'den "Atatürk"e secde ettirilmesi ile ilgili flaş açıklama
- Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi! Baba DNA verecek
- MHP'den Bakan Albayrak'a tam destek!
- Ölen eski İngiliz ajanın evinden bunlar çıktı!
- İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'na isyan etti!
- Eski İngiliz ajanının ölümüyle ilgili önemli gelişme!
- Duygu dolu paylaşım! Atatürk'ün sözüyle paylaşıldı!
- Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
- Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…
- Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma
- AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki
- İran'dan İsrail'e kınama
- Son dakika: İstanbul merkezli nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde dev operasyon!
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...
- Denizli'de kadının ciğerinden çıkan şoke etti! Ölümden döndü
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...