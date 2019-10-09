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'Metrobüs Bahattin'in, İmamoğlu'nun ekibinde olduğu ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
İŞTE METROBÜS BAHATTİN GERÇEĞİ!

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir sokak röportajında "Yılbaşı'nda büyük ikramiye çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyerek gündeme gelen ve sonrasında adayı ile birlikte metrobüs yolculuğu yapan "" de tiyatro çıktı. 'ın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye başkanı iken ekibinde olduğu ortaya çıktı.

Bir muhabirin sokak röportajında " çıkarsa ne yapacaksınız" sorusuna "Metrobüs alacağım" cevabını veren Bahattin Çağış, olarak ün salmıştı. çalışmaları sırasında gerçekleşen bu olayın ardından 'li Başkanı , kendisi göreve geldiği takdirde çeşitli sürprizlerinin olacağını söylemiş, Metrobüs Bahattin ile birlikte metrobüse binmiş ve evine konuk olmuştu.

Metrobüs Bahattin tiyatro muydu? METROBÜS BAHATTİN TİYATRO MUYDU?

"BU MUYDU BİZE YAPACAĞIN SÜRPRİZ?"

Tüm bunlar konuşurken geçtiğimiz hafta günlerce metrobüs çilesi çeken İstanbullular, Metrobüs Bahattin ve İmamoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıp İmamoğlu'na "bu muydu bize yapacağın sürpriz?" sorusunu yönelttiler.

çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'nun propagandası olan Metrobüs hakkındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Çağrış'ın 23 Haziran seçimlerinden 1 hafta sonra İBB 'e gelerek belediyedeki durum hakkında bilgi toplamak istediği, çalışanların 'Siz kimsiniz?' sorusuna ise 'Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanın özel kalem ekibindeyim' dediği iddia edildi.

Metrobüs Bahattin Ekrem İmamoğlu'nun projesi mi? METROBÜS BAHATTİN EKREM İMAMOĞLU'NUN PROJESİ Mİ?

İŞE GİRİŞİ YAPILDI

Medyada 'metrobüs Bahattin de musakka gibi tiyatro muydu?' söylentileri dolaşırken 'ın dün İBB iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak iş girişinin yapıldığı ortaya çıktı.

Altunizade metrobüs durağındaki üst geçit paralı oldu ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDAKİ ÜST GEÇİT PARALI OLDU
Metrobüs çilesi devam ediyor! Altunizade'den sonra Zincirlikuyu... METROBÜS ÇİLESİ DEVAM EDİYOR! ALTUNİZADE'DEN SONRA ZİNCİRLİKUYU...

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