'Metrobüs Bahattin'in, İmamoğlu'nun ekibinde olduğu ortaya çıktı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir sokak röportajında "Yılbaşı'nda büyük ikramiye çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyerek gündeme gelen ve sonrasında CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte metrobüs yolculuğu yapan "Metrobüs Bahattin" de tiyatro çıktı. Bahattin Çağrış'ın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye başkanı iken özel kalem ekibinde olduğu ortaya çıktı.

Bir muhabirin sokak röportajında "Milli Piyango çıkarsa ne yapacaksınız" sorusuna "Metrobüs alacağım" cevabını veren Bahattin Çağış, Metrobüs Bahattin olarak ün salmıştı. Yerel seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu olayın ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi göreve geldiği takdirde çeşitli sürprizlerinin olacağını söylemiş, Metrobüs Bahattin ile birlikte metrobüse binmiş ve evine konuk olmuştu.

"BU MUYDU BİZE YAPACAĞIN SÜRPRİZ?"

Tüm bunlar konuşurken geçtiğimiz hafta günlerce metrobüs çilesi çeken İstanbullular, Metrobüs Bahattin ve İmamoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıp İmamoğlu'na "bu muydu bize yapacağın sürpriz?" sorusunu yönelttiler.

Seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'nun propagandası olan Metrobüs hakkındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Çağrış'ın 23 Haziran seçimlerinden 1 hafta sonra İBB Özel Kalem'e gelerek belediyedeki durum hakkında bilgi toplamak istediği, çalışanların 'Siz kimsiniz?' sorusuna ise 'Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanın özel kalem ekibindeyim' dediği iddia edildi.

İŞE GİRİŞİ YAPILDI

Medyada 'metrobüs Bahattin de musakka gibi tiyatro muydu?' söylentileri dolaşırken Bahattin Çağrış'ın dün İBB iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak iş girişinin yapıldığı ortaya çıktı.