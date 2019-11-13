13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
AK PARTİ'DEN ALBAYRAK'IN SÖZLERİNİ ÇARPITAN AKŞENER'E TEPKİ

Partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı ’ın sözlerini çarpıtarak farklı yöne çekmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkanı ’de AK Parti’den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili , “Dürüst olun, hakikati konuşun. Bu iftira ve çamur siyasetini bırakın” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı , dün gerçekleştirdiği grup toplantısında Hazine ve Maliya Bakanı 'ın ekonomi kötü diyen herkese terörist dediğini öne sürdü.

Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili , resmi Twitter hesabından Meral Akşener'in o sözlerini yalanlayan bir video paylaştı.

AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki AK PARTİ'DEN BAKAN BERAT ALBAYRAK'IN SÖZLERİNİ ÇARPITAN MERAL AKŞENER'E TEPKİ


"YALANLARINIZI YÜZÜNÜZE TEK TEK ��ARPACAĞIZ"

Meral Akşener'in çarpıttığı Berat Albayrak'ın o sözlerine yer veren Muş, "İftiralarınızı tek tek yüzünüze çarpacağız. Kayıtlar ortada. Akşener alenen yalan söylüyor. Kendi kafasından uydurduğu ifadeleri sanki Bakan bey söylemiş gibi anlatıyor. Dürüst olun, hakikati konuşun. Bu iftira ve çamur siyasetini bırakın" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN