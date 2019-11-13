MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli, "Türk milleti tamamıyla Cumhurbaşkanımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın kritik ABd ziyaretiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Türk milleti tamamıyla Cumhurbaşkanımızın yanındadır." dedi.

"BOYUN EĞDİREMEYECEKTİR"

Devlet Bahçeli ayrıca, "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE HAKSIZLIKTIR"

Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak da ''Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye'ye haksızlıktır'' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'NİN ROTASI TERÖRİZME AÇILMAKTADIR"

ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir.

ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır.

BEDELİ ÖDERLER

Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına elbette çok yararlı olacaktır.

UZAKTAN KUMANDAYLA DARBE

Bolivya'da uzaktan kumandayla darbe gerçekleşmiş, devlet başkanı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Demokrasi havarileri darbenin ucundan tutmuşlar, darbecileri teşvik ve provoke etmişlerdir.