Binlerce insanı ilgilendiriyor! Kamuda kadro değişikliği kararı

Kamuda sanatçı ve araştırmacı gibi alanlarda geçici olarak çalışan personele 4C yolu açıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen sanatçılar da 4A'lı kadrolu işçi statüsü yerine 4C'li geçici personel statüsünde çalışacak.

Eski isimleri ile SSK çalışanları şimdiki adı ile 4A, Bağkur olanlar 4B, Emekli Sandığı'na bağlı olanlar da 4C olarak anılıyor. Devlet Memurları Kanunu'nda 4C'nin tanımı yapılıyor.

YERLİ VEYA YABANCI PERSONEL HAKKINDA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici işlerde, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilen yerli veya yabancı personel hakkında da düzenleme yapıldı.

4C BENDİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK

Milliyet'te yer alan habere göre kararnameyle, özel bilgi gerektiren işlerde geçici olarak çalışan personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun kadrolu işçileri tanımlayan 4A bendi yerine, geçici statüdeki 4C bendi kapsamında istihdam edilecek.

MİSAFİR SANATÇILAR BULUNUYOR

Düzenlemeyle, araştırma enstitüleri ve PTT gibi kurumlar ve Güzel Sanatlar genel Müdürlüğü'nde geçici statüdeki personel 4C'ye alınacak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli personelin içinde kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen şef ve solistlerin yanı sıra misafir sanatçılar da bulunuyor.