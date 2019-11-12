Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi kritik açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terör örgütleri bölgeden çekilmedi. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. AB ile müzakereler bizi bağlamaz. Bir anda bitebilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareket edecek. Erdoğan, Washington seyahati öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Terör örgütleri bölgeden çekilmedi. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. AB ile müzakereler bizi bağlamaz. Bir anda bitebilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLMEDİ

Güvenli Bölge'nin şu anda geldiği noktayı ifade edeceğiz. Mutabakatın tam olarak yerine getirilmediğini anlatacağız. DEAŞ'lıların iadesi ile ciddi telaş süreci başladı. Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. Terör örgütleri bölgeden çekilmedi. Ne Rusya, ne ABD terör örgütlerini temizleyemedi.

Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün.

"KATİL OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ"

Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz. Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor. Resmi temaslarımızın ardından Amerika Diyanet Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz. İlişkilerimizdeki sisli havayı rağmen Trump'la ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.

İki lider olarak bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, heyetler arası görüşmeyi yapacağız, birlikte bir basın toplantısı tahminim geniş kapsamlı olacak. Terörle mücadele bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.

SORU-CEVAP KISMI

-Rusya ile ortak devriye-

Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Terör örgütleri ne yazık ki Münbiç'te de var kısmen Tel Abyad'da da rastlıyoruz.

Buradan ne Rusya ne ABD terör örgütlerini verdikleri günlerde temizleyebilmiş değiliz. Bunları Trump'la konuşacağız. Döndükten sonra Putin'le telefon görüşmesi yapacağız.

-Türkiye'nin sondaj faaliyetleri-

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı. AB bir şeyi unutuyor. Siyasette hala çok yeni görev yapanlar. Biz Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz, Yunanistan da İngiltere de.. Garantör ülke olarak haklarımız var. Sularda bizim bazı haklarımız var

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda çalışma hakkını görüyor, Türkiye'ye gelince 'yok yaptırım uygulayacağız' diyorlar Siz bize 59'dan beri yaptırım uyguluyorsunuz.

MÜZAKERE RESTİ

Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin.

Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilir, gönderiliyor bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları pek takmayız.

EDİRNE'DE BEKLEYEN DEAŞ'LI

Planları yaparsanız, bazıları planlandığı gibi yürür bazıları da aksayarak yürür. Burada ciddi bir mücadele var. Savaş havasında bir yapı söz konusu. Karşımızda dikkat edin kimler var. ABD'nin silah gönderdiği bir ülke… Suriye Devletine değil terör örgütlerine gönderiyor bunu. Terör örgütleri ciddi bir yapılanmaya girsin, bu mücadeleyi Türkiye'ye karşı verecekler. Devamlı taciz atışları devam ediyor.

Şu an itibariyle TSK'dan 11 şehit, 163 yaralı var. SMO'dan 202 şehit, 656 yaralı var. Sivil can kaybı 21. Sivil yaralı ise 184… Bunun hesabını kim verecek? Bölgede güvenli bölge yapıyoruz, devriye çalışması yapıyoruz. Yapıyoruz da neticeye bakıyoruz, herhangi bir netice yok. Burada biz Amerika, Rusya ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz.

NATO KONUSU

Özellikle NATO paktı içerisinde yer alan ülkeler olarak NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği süreci gözden geçirmesi lazım, artık eğilmesi lazım

3-4 Aralık'taki İngiltere'deki liderler zirvesi çok önemsiyorum, orada bunu tepeden tırnağa gündeme getireceğiz.

NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyorsa, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir. Böyle bir saldırı karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız, hepsini Londra'da dile getireceğiz. DEAŞ'lı Sınırda kalmış kalmamış o bizi pek ilgilendirmiyor. Bunların başka planları da olabilir onları da yeri geldiğinde uygulamaya koyarız."

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEMİN ANA MADDESİ SURİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın yapılacak tarihi görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı ve ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi konularının öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray'da 13 Kasım Çarşamba günü önce baş başa, sonra da heyetler arası görüşmede bir araya gelecek iki liderin ajandasında birçok önemli dosya bulunuyor.

İkili ilişkilerin son dönemdeki istikametini büyük oranda belirleyen Barış Pınarı Harekatı sonrasında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve iki ülke arasında varılan ateşkes anlaşmasının ne şekilde uygulandığı konusu, Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki en kalın dosyası olacak.

Erdoğan'ın bu görüşmede Trump'a, terör örgütü YPG/PKK'nın anlaşma gereği çekilmesi gereken bölgelerden tam olarak çekilmediğini ve buralarda Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına ve yerel halka taciz ateşleri açarak tehdit oluşturmaya devam ettiğini anlatması bekleniyor.

YPG/PKK'nın anlaşmada belirtilen bölgelerden çekilmesi konusunda ABD'den taahhüdünü yerine getirmesini talep eden Ankara'nın bu görüşmedeki ana vurgusu yine anlaşma koşullarının sağlanması olacak. Erdoğan'ın daha önce de dile getirdiği "eğer YPG/PKK çekilmezse terör unsurlarını gördüğümüz yerde vurmaya devam edeceğiz" vurgusunu Trump'a da doğrudan aktaracağı belirtiliyor.

MALZUM KOBANİ KONUSU

Öte yandan Suriye konusundaki krizin çözülememesinin bir diğer nedeni olan YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Washington'a davet edilmesi konusu da Erdoğan'ın çantasındaki önemli dosyalardan biri.

Kobani'nin Washington'a yakın zamanda geleceği ve hatta Trump ile görüşme ihtimalinin olması, Ankara'nın haklı tepkisine neden olmuştu.

Erdoğan'ın, Kobani'nin Türkiye'de PKK için katıldığı ve çok sayıda vatandaşın ölümünden sorumlu olduğunu gösteren terör dosyalarını bizzat Trump'ın önüne koyması bekleniyor. Söz konusu dosyalara atıf yapacak Erdoğan'ın, Kobani'yi daha fazla meşrulaştırmaması gerektiğini Trump'a açık şekilde söyleyeceği ifade ediliyor.

TRUMP'A MEKTUBUNU İADE EDECEK

Diğer yandan Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken kendisine Trump tarafından gönderilen skandal mektubu Beyaz Saray'da sahibine iade edeceği de belirtiliyor. 9 Ekim tarihli skandal mektubu Washington'da Trump'a iade edeceğini daha önce açıklayan Erdoğan'ın, yarın hem mektubu iade etmesi hem de Türkiye'nin mektuba cevabını sözlü olarak dile getirmesi bekleniyor.

S-400 SORUNU F-35 KONUSUNU KİLİTLİYOR

Son dönemde ikili ilişkilerdeki kritik konulardan biri de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması, buna karşılık ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı oldu.

Bu görüşmede Trump'ın, ABD tarafının S-400'lerden duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirmesi bekleniyor. Nitekim Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, hafta sonu, Türkiye'nin S-400 alımından rahatsızlık duymaya devam ettiklerini açıklamıştı.

Buna mukabil Erdoğan, S-400 konusunda Ankara'nın haklı tavrını yeniden vurgulayacak ve Türkiye'nin başından bu yana doğrudan parçası olduğu F-35 projesinden çıkarılmaması gerektiğini dile getirecek.

Trump'ın daha önceki "S-400 alması Türkiye'nin değil Obama yönetiminin hatalarının sonucuydu." ve "Bugün imkanım olsa Türkiye'ye F-35 uçaklarını satmak isterim." şeklindeki açıklamaları, Erdoğan-Trump görüşmesinden sürpriz bir F-35 kararının çıkabileceği yorumlarına kapı aralıyor.

İki liderin bugüne kadar sergilediği uzlaşmacı ve çözüm odaklı diyalogun S-400 ve buna bağlı olarak F-35 konusunda üçüncü bir seçeneğe imkan verip vermeyeceği herkesin cevabını merakla beklediği soru olarak duruyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEKİ TÜRKİYE KARŞITI TASARILAR VE SENATO DENGESİ

Erdoğan'ın çantasındaki bir diğer konu ise Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Türkiye karşıtı iki tasarı ve halen sırada bekleyen muhtemel tasarılar olacak.

Sözde "Ermeni soykırımı" karar tasarısı ve Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nde partiler üstü kararla kabul edilmiş olmasının yarattığı rahatsızlık yine Trump'ın önüne getirilecek.

Bu tür tasarıların zaten hassas dengede giden Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerilimi ve Türkiye'deki anti-Amerikancılığı artırmaktan başka bir işe yaramayacağı, bizzat Erdoğan tarafından Trump'a aktarılacak.

Her ne kadar Kongre üzerindeki genel etkisi belli noktalarda sınırlı olsa da özellikle Senato'da benzer Türkiye karşıtı adımların önüne geçilmesi bakımından Trump'ın önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerle ilişkisi önemli.

S-400 bağlamında "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımları da dahil Türkiye'yi hedef alan ve Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan her halükarda geçmesi gereken yasa tasarılarının durdurulması, Ankara'nın Beyaz Saray'dan beklediği bir adım olarak değerlendiriliyor.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

İkili ilişkilerdeki ciddi sorunlara rağmen Erdoğan ile Trump'ın "ticaret hacmimizi artırmalıyız" şeklindeki vurguyu sürdürmesi, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi konusunu yarınki görüşmenin ana başlıklarından biri yapmaya yetiyor.

Barış Pınarı Harekatı sürecinde Türkiye'ye yaptırımlarla kısa süre dalgalanan "ticaret hacmi" konusu, bizzat liderlerin aynı masada yapacağı yüz yüze görüşmede daha somut bir noktaya taşınabilir.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve ticareti artıracak her türlü adımın siyasi ve diplomatik ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor. Dolayısıyla yarınki görüşmeden çıkacak somut her ekonomik kararın da ikili ilişkilerin gidişatına çok önemli katkılar yapacağı öngörülüyor

LİDER FAKTÖRÜ İLİŞKİLERİ TAŞIYOR

Hem ABD Kongresi hem de Amerikan medyasındaki aleyhte söylemlere rağmen görüşecek olan Erdoğan ile Trump, son dönem Türk-Amerikan ilişkilerindeki "lider faktörünü" bir kez daha test etme imkanı bulacak.

Zaman zaman "mektup krizi" gibi parazitlenmeye neden olan olaylar bir yana Erdoğan ile Trump arasındaki çözüm odaklı iş birliği yaklaşımı yarınki görüşmeyle yeniden tescillenebilir. Bugüne kadarki yüz yüze görüşmelerinden somut ilerlemeler çıkaran iki liderin yarınki performansı, Türk-Amerikan ilişkilerinin bugünü ve yarını açısından yeni bir dönüm noktası olabilir.