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Skandal görüntüler! ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ SKANDAL GÖRÜNTÜ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Suriye'de bulunan ABD askerleri yine YPG'li teröristlerle yan yana poz verdi, açıklama yaptı. Skandal görüşme kameralara yansıdı.

ABD'nin Suriye'de yürüttüğü ikili politika devam ediyor. Bir yandan Türkiye'ye destek açıklamaları yapılırken; diğer yandan da YPG'li teröristlerle birlikte çalışmaya devam ediyorlar.

Skandal görüntüler! ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar SKANDAL GÖRÜNTÜLER! ABD'Lİ KOMUTANLAR YENİDEN PKK'LILARLA ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

PKK'LI TERÖRİSTLERLE ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

ABD'nin Suriye'de görevli komutanlarından Albay Myles B. Caggins, YPG'li terörist Mustafa Bali'yle dün ortak açıklama yaptı. İkili yan yana durup kameralar karşısında konuştu.

Albay Caggins, Twitter hesabından Kürtçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"IŞİD'in uyuyan hücrelerini ortadan kaldırmaya yönelik attığımız ortak adımları Mustafa Bali ve SDG sözcüsü ile konuşmak gurur vericiydi."

DEAŞ'I BİTİRMEK İÇİN PKK İLE ÇALIŞIYORLARMIŞ!

ABD adına açıklama yapan Caggins, DEAŞ'ın ekonomik anlamda bitirilmesi için YPG'yle petrol konusunda ortak çalışacaklarını da belirtti.

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orhan dengiz orhan dengiz

yaziklar olsun ...amerikan ordusu yahudinin hizmetinde olmamalidir. Amerikan halkinin bunlardan hic mi hic haberi yok..Zira yahudinin basini tamamen yalan haber yapiyor Amerikan halkina...

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cevapla 12.11.2019 12:10
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