Skandal görüntüler! ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Suriye'de bulunan ABD askerleri yine YPG'li teröristlerle yan yana poz verdi, açıklama yaptı. Skandal görüşme kameralara yansıdı.

ABD'nin Suriye'de yürüttüğü ikili politika devam ediyor. Bir yandan Türkiye'ye destek açıklamaları yapılırken; diğer yandan da YPG'li teröristlerle birlikte çalışmaya devam ediyorlar.

PKK'LI TERÖRİSTLERLE ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

ABD'nin Suriye'de görevli komutanlarından Albay Myles B. Caggins, YPG'li terörist Mustafa Bali'yle dün ortak açıklama yaptı. İkili yan yana durup kameralar karşısında konuştu.

Albay Caggins, Twitter hesabından Kürtçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"IŞİD'in uyuyan hücrelerini ortadan kaldırmaya yönelik attığımız ortak adımları Mustafa Bali ve SDG sözcüsü ile konuşmak gurur vericiydi."

DEAŞ'I BİTİRMEK İÇİN PKK İLE ÇALIŞIYORLARMIŞ!

ABD adına açıklama yapan Caggins, DEAŞ'ın ekonomik anlamda bitirilmesi için YPG'yle petrol konusunda ortak çalışacaklarını da belirtti.