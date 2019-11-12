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Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
BAKANLIK SON DURUMU AÇIKLADI: KOMANDOLARIMIZ...

"Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekât bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi." dedi.

"Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekât bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca faaliyetlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.

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