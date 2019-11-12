12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.11.2019

Skandal görüntüler! ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Suriye'de bulunan ABD askerleri yine YPG'li teröristlerle yan yana poz verdi, açıklama yaptı. Skandal görüşme kameralara yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi skandal görüntü!
Erdoğan'ın ziyareti öncesi skandal görüntü!
Erdoğan sevgisi! Birbirleriyle yarıştılar
Erdoğan sevgisi! Birbirleriyle yarıştılar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi son dakika FETÖ ve terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi son dakika FETÖ ve terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması
YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
Bakanlık: SAS Timlerimiz etkisiz hale getirdi
Bakanlık: SAS Timlerimiz etkisiz hale getirdi
9 yaşında üniversite mezunu olacak
9 yaşında üniversite mezunu olacak
İBB Araştırma Komisyonu Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi
İBB Araştırma Komisyonu Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi
Durağa dalan şoförün otobüs kamerasını bozduğu anlar
Durağa dalan şoförün otobüs kamerasını bozduğu anlar
CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu
CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu
İBB'nin işçi çıkarmalar hakkındaki tezleri çürüdü
İBB'nin işçi çıkarmalar hakkındaki tezleri çürüdü
CHP komisyonun çalışmalarını engellemeye çalıştı
CHP komisyonun çalışmalarını engellemeye çalıştı
Daha Fazla Video Göster