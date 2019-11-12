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12.11.2019
Skandal görüntüler! ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Suriye'de bulunan ABD askerleri yine YPG'li teröristlerle yan yana poz verdi, açıklama yaptı. Skandal görüşme kameralara yansıdı.
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