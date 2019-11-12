12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
BAKAN AÇIKLADI: ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

, " reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık." dedi.

, " reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık." açıklamasında bulundu.
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi müjdesi ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT TURHAN'DAN ÖĞRETMENLERE TREN BİLETİ VE KARGO İNDİRİMİ MÜJDESİ
O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak? O İLLERE YHT MÜJDESİ! YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) HANGİ İLLERİ KAPSAYACAK?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN