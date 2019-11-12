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Türk askeri Resulaynlı çocukların yanında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
AZ ÖNCE PAYLAŞILDI! MUHTEŞEM KARELER

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan , yaşamın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, geçirdikleri zor günleri unutmaları için Rasulayn'daki çocukların oyunlarına eşlik etti.

sosyal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor.

ASKER SELAMI VEREREK...

Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor" notuyla paylaşılan fotoğraflarda, Rasulayn'da yaşayan çocuklarla futbol maçı yapan Türk askerine teşekkür etmek ve moral vermek için 'asker selamı' veren çocuklar bulunuyor.

İşte terörden temizlenen Resulayn'da çekilen o duygu dolu kareler:

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