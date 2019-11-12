CHP'li Bayramiç Belediyesi’nde siren krizi yaşanmıştı! Gerçek tutanaklarda ortaya çıktı

10 Kasım'da Atatürk’ün ölümünün 81.yılında Çanakkale’nin Bayramiç Belediyesi’nde siren krizi yaşanmıştı. Sirenlerin 09:05 yerine 08:59’da çalması büyük tepki ile karşılanmıştı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü suçlanmıştı. Asıl gerçek ise daha önce hazırlanan tören tutanaklarında ortaya çıktı.

Çanakkale'nin CHP'li Bayramiç Belediyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni sırasında ilginç bir kriz yaşandı. Belediye sireni Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09:05'da çalması gerekirken tam 6 dakika önce yani 08:59'da çaldı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM SUÇLANDI

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen konu ardından bazı kişiler siren ile ilgili Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü suçladı. Siren görevinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde olduğu ileri sürüldü.

HATA CHP'Lİ BELEDİYEDE

Ancak gerçek Bayramiç Kaymakamlığı'nca hazırlanan 'Çelenk Sunma Programı'nda ortaya çıktı. Programda 10 Kasım 2019 günü resmi olarak neler yapılacağı harfiyen yazılırken bir maddede ise "Saat 09:05'te saygı duruşu ile birlikte Bayramiç Belediye Başkanlığı'nca 2 dakika süre ile siren çalınacaktır. Ayrıca ilçedeki tüm resmi ve özel araçlar kornaları ile katılacaktır" talimatı görüldü.

BAŞKAN 'BİZ KURUYORUZ' DEMİŞ

Sabah'ın haberine göre; Bu talimatın 1 Kasım 2019 günü Tören ve Anma Komitesi Toplantı Tutanağı'nda da yazdığı, hatta toplantıya katılan Belediye Başkanı Mert Uygun'un "Çelenk sunma töreni esnasında ses sistemini biz kuruyoruz. 2 dakikalık siren sesini belediye olarak 09:05'te çalacağız" dediği tutanakla kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bilindiği gibi sirenlerin erken çalması ardından 09:05'te Kaymakam Sercan Gökdemir'in talimatı üzerine tekrar sirenler çalınmıştı.

Vatandaşların tepkisi ardından konuyla ilgili Bayramiç Kaymakamlığının sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."