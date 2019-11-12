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Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
ERDOĞAN SEVGİSİ! BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamının sağlandığı Suriye'nin Tel Abyad kentinde çocuklar, bölgeye gelen Türk askerine ve STK temsilcilerine yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinden almak için birbirleriyle yarışıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'a Türk sivil toplum örgütleri tarafından yardımlar sürüyor. Tel Abyad'ın merkezinin yanı sıra kırsalına da TSK, AFAD, Kızılay ve çeşitli STK'lar tarafından yardım paketleri ulaştırılıyor.

Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi TEL ABYAD'DA ÇOCUKLARIN ERDOĞAN SEVGİSİ

BAYRAK VE POSTERLER DAĞITILIYOR

Bölgedeki askeri yetkililer ve Türk temsilciler, çocukların yoğun ilgisini görüyor. Çocuklar, Türk yetkililerden Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini talep ediyor. Yetkililer de yanlarında götürdükleri Türk bayrağı ve posterleri Suriyelilere dağıtıyor.

TEZAHÜRAT YAPIYORLAR

Erdoğan posterlerini ve bayrakları gören çocuklar adete birbirleriyle yarışıyor. Bayrakları sallayan çocuklar, "Türkiye ve Erdoğan" tezahüratı yaparak sınır ötesine mesaj gönderiyor.

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