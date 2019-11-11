Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. MSB: Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.
MSB: Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi.
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