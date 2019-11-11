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Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Son dakika haberi... hesabından önemli bir açıklama yaptı. : ’nde terör örgütü /’li teröristlerin ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

hesabından önemli bir açıklama yaptı.



: 'nde terör örgütü /'li teröristlerin ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

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