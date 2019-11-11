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Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili önemli açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR! ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Başkan , Amerika Birleşik Devletleri () Başkanı 'ın daveti üzerine yarın ABD’ye gidecek. Erdoğan, Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Başkanı 'ın davetine icabetle, 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyarette Başkan Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek ve gerçekleşecek heyetler arası görüşmeye mevkidaşıyla birlikte başkanlık edecek.

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili önemli açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

SOMUT ADIMLAR ÜZERİNDE DURULACAK

Açıklamaya göre, görüşmelerde ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.

ABD'Lİ İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan, Başkan Erdoğan, ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etmesi, Türkiye vatandaşları, Türkiye kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlandı.

Gözler 13 Kasım'da! Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 7 kritik konuyu ele alacak GÖZLER 13 KASIM'DA! BAŞKAN ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE 7 KRİTİK KONUYU ELE ALACAK

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