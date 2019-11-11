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YPG'den harekat bölgesine taciz atışı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
YPG'DEN HAREKAT BÖLGESİNE TACİZ ATIŞI

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü 24 saatte 19 taciz atışı yaptığı belirtildi.

, terör örgütü 24 saatte 19 taciz atışı yaptığını duyurdu.



"24 SAATTE HAVAN, BOMBALI ARAÇ VE DRONE'LARLA TOPLAM 19 TACİZ/SALDIRI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

YPG'den harekat bölgesine taciz atışı YPG'DEN HAREKAT BÖLGESİNE TACİZ ATIŞI

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