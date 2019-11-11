YPG'den harekat bölgesine taciz atışı
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG 24 saatte 19 taciz atışı yaptığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG 24 saatte 19 taciz atışı yaptığını duyurdu.
"24 SAATTE HAVAN, BOMBALI ARAÇ VE DRONE'LARLA TOPLAM 19 TACİZ/SALDIRI"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
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