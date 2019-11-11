Başkan Erdoğan, çocuklarla "Tohumlar fidana" şarkısını söyledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Ankara’da düzenlenen programa katıldı. Erdoğan, burada programa katılan çocuklar ile birlikte "Tohumlar fidana" şarkısını seslendirdi.
Başkan Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı.
HEP BİRLİKTE O ŞARKIYI SÖYLEDİLER
İlk fidanı dikerek tarihi kampanyayı başlatan Başkan Erdoğan, daha sonra önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamalarının ardından sahneye çıkarak kendisine eşlik eden çocuklarla birlikte "Tohumlar fidana" şarkısını seslendirdi.
MAZİDEN ATİYE KURDUĞUMUZ KÖPRÜNÜN İFADESİDİR
Erdoğan, "AK Parti deyince akla hizmet gelir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim çocukluğumuzdan beri söylenen tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli yurdumda tekerleme tadında bir şarkı var. Bu maziden atiye kurduğumuz köprünün ifadesidir. Toprak ne ekersen onu verir. Ne ekersen onun karşılığını alırsın. Onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Yurt edindiği toprağa ana diyen bir millet olarak kayıplarımızı telafi edeceğiz. Bu kampanyaya gösterdiğiniz ilgi için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.
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