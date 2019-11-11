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Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LILAR YAKALANDI

Mardin'in ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 'lı 3 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan ve ve ilçelerinde evde gizlendikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.D. ile Ö.E. Derik'te, uyruklu A.A ise Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.

Saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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