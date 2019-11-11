Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara'da yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye ortaya çıkarmaktır" dedi. Sözde çevrecilere sert tepki gösteren Erdoğan, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında sözü sözde çevrecilere getirdi ve Gezicileri kastederek, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;



Hedefimiz zümrüt yeşili görüntüsüne kavuşan bir Türkiye'dir. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Fidan dikimini millet meselesi olarak gören milletime teşekkür ediyorum. Bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda ağaç günü olarak ilan edilmesine karar verdik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kararını geçen hafta imzaladım. İnşallah bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'GEZİCİLER'E SERT TEPKİ: HANİ NEREDESİNİZ!

Bu tarihin önümüzdeki yıllarda da Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması için harekete geçtik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemize, milletimize, gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün burada diktiğimiz fidanların her birinin ilerde nerede hangi iş için kullanılacağını şimdiden bilemeyiz.

Milletimiz hep olduğu gibi bugün de tarih yazıyor. İşte burada olduğunu gibi ağaçlandırma, yeşillendirme tabiata sahip çıkma konusunda da sahip çıkıyor. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye çalışmışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diye ortada ortalığı karıştıranlar? Hani nerede? Hiç biri ortada yok. Çevrecilik adına söylemediklerini bırakmayanlar şimdi nerede?

Bodrum'da, Marmaris'te İzmir'de birçok alanda ormanları nasıl yaktıklarını izlediniz değil mi?



17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık.



Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez.

Toprağı bu kadar sadık bir yar olarak gören başka bir millet yoktur. Biz fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ağaç sevgisini taçlandırıyoruz. Ülkemizin orman alanını artırmak için 17 yılda büyük yatırımlar yaptık. 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturdul. Ülkemize yeni ormanlar kazandırdık.





EKREM İMAMOĞLU'NUN TEMEL ATMAMA TÖRENİNE SERT TEPKİ

Birileri kalkmış biyolojik artıma tesisi için "temel atmama töreni" yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış gibi törene zaten yabancılar. Karakterlerine uygun şekilde düzenlemişler. Bunların yaptığına bakın "temel atmama töreni"... Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir.





















