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Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlar kamerada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
ŞOK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı öncesi şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

'ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlar kamerada BEŞİKTAŞ’TAKİ OTOBÜS DEHŞETİNDE ŞOFÖRÜN KAMERAYI BOZDUĞU ANLAR KAMERADA

DENİZE ATLAMIŞTI

sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. Kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri, şoför Necdet K.'nın olay günü sabahında otobüs kamerasını bilerek bozduğunu tespit etti. Özel halk otobüsünün durağa dalmadan önce sabah saatlerinde şoför Necdet K.'nın kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şoför otobüs park halindeyken birkaç düğmeye basıyor. Sürücü ardından ayağa kalkarak yukarıya doğru uzanıyor ve kamerayı vurup yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kesiyor.

Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoför: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET SAÇAN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖR: BİLEREK KALABALIĞIN ÜSTÜNE SÜRDÜM
Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp... SON DAKİKA : BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI: YARALILAR VAR! KAZA SONRASI ŞOFÖR YOLCULARA BIÇAKLA SALDIRIP...

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