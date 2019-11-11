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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan iki skandal atama daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
İMAMOĞLU'NDAN İKİ SKANDAL ATAMA DAHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne () başkan olarak seçilen CHP’li ’nun skandalları bitmek bilmiyor. Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı ve liyakatten uzak atamalarla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, daha Süleyman Minder görevlendirmesi hakkındaki tartışmalar bitmemişken iki skandal atama haberi daha geldi. İmamoğlu, İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı , Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü'ne, İBB Turizm M��dürü da, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun, Almanya gezisindeyken yapılan sürgün gibi atama, CHP'nin ve İmamoğlu'nun 'liyakat' açıklamalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Minder, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'nde 1995 yılında başlayan görevi boyunca müdürlüğe kadar yükselmişti. Görev süresi içinde Atatürk Kitaplığı'nı yeniden dizayn eden Minder, kütüphaneleri 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre düzenledi. Ayrıca bilgileri dijital ortama aktararak ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sundu.

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4 BİN 500 KİTABI TEK TEK TOPLAYIP KİTAPLIĞA TAŞIDI

Minder Prof. 'nun 28 Şubat dönemindeki rektörlüğü sırasında çöpe attırdığı Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'ndaki özel kütüphanesine ait 4 bin 500 kitabı ellerinde bulunduranlardan tek tek toplayıp Atatürk Kitaplığı'na taşıdı. Ayrıca Medine Müdafii Fahrettin Paşa ile Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'ı şahsi arşivlerini satın aldı. Ramazan Minder tarihçiler arasında 1925- 1940 yılları arasında Beyazid Kütüphanesi'nin efsanevi müdürü İsmail Saib Efendi'nin yolundan giden en son kütüphaneci olarak anılmaktaydı.

İKİ SKANDAL ATAMA DAHA

İBB'de Minder'in ardından iki skandal atama haberi daha geldi. İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı , Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü'ne, İBB Turizm Müdürü da, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak atandı.

Kaynak: Sabah

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