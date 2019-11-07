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Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoför: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm

İstabul, Beşiltaş'ta otobüs durağında bekleyen kalabalığın üzerine halk otobüsünü sürerek 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi kan dandordu. Karakuş, "Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki durakta kalabalık bir grubun otobüs beklediğini gördüm ve kasti olarak o kalabalığın üzerine otobüsü yeşil ışık yandıktan sonra son sürat sürdüm. Benim o anki düşüncem insanlara kasten çarpıp kendimi öldürmekti. Otobüs kendiliğinden durdu. Nasıl durduğunun farkında değilim" dedi.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 12:16
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Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoför: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşanan otobüs dehşetinde durağa dalarak 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoför: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm

Necdet Karakuş'un emniyet ifadesinde, otobüsü kasten kalabalığın üzerine son sürat sürdüğünü söylediği anlaşıldı.

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Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoför: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm

Karakuş ifadesinde şunları söyledi:

"34 AJ 75.. plaka sayılı otobüs babam ve ortağına aittir. 3 Kasım günü otobüsü ben kullanmak istedim ve bunu babama söyledim. Babam da bunu kabul etti. 08:45'te ilk servise çıktım. Hattım 27E yani Şirintepe-Kabataş hattı idi...

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Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoför: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm

İstanbul Maratonu sebebiyle bizim otobüsler Zincirlikuyu Metrobüs'ten geri geliyordu. Önceki akşam M… ve E… isimli uyuşturuları kullanmıştım.

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Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoför: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm

Olay günü herhangi bir uyuşturucu madde içmedim. Saat 16:30 sıralarında otobüs ile Beşiktaş Meydana geldim.