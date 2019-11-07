Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoför: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm

İstabul, Beşiltaş'ta otobüs durağında bekleyen kalabalığın üzerine halk otobüsünü sürerek 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi kan dandordu. Karakuş, "Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki durakta kalabalık bir grubun otobüs beklediğini gördüm ve kasti olarak o kalabalığın üzerine otobüsü yeşil ışık yandıktan sonra son sürat sürdüm. Benim o anki düşüncem insanlara kasten çarpıp kendimi öldürmekti. Otobüs kendiliğinden durdu. Nasıl durduğunun farkında değilim" dedi.