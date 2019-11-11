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Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün otobüs kamerasını bozduğu anlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
DURAĞA DALAN ŞOFÖRÜN OTOBÜS KAMERASINI BOZDUĞU ANLAR

’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı öncesi şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

'ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün otobüs kamerasını bozduğu anlar BEŞİKTAŞ'TA DURAĞA DALAN ŞOFÖRÜN OTOBÜS KAMERASINI BOZDUĞU ANLAR

Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri, şoför Necdet K.'nın olay günü sabahında otobüs kamerasını bilerek bozduğunu tespit etti. Özel halk otobüsünün durağa dalmadan önce sabah saatlerinde şoför Necdet K.'nın kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, şoför otobüs park halindeyken birkaç düğmeye basıyor. Sürücü ardından ayağa kalkarak yukarıya doğru uzanıyor ve kamerayı vurup yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kesiyor.

Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI
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