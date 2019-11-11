Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün otobüs kamerasını bozduğu anlar
Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza öncesi şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri, şoför Necdet K.'nın olay günü sabahında otobüs kamerasını bilerek bozduğunu tespit etti. Özel halk otobüsünün durağa dalmadan önce sabah saatlerinde şoför Necdet K.'nın kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, şoför otobüs park halindeyken birkaç düğmeye basıyor. Sürücü ardından ayağa kalkarak yukarıya doğru uzanıyor ve kamerayı vurup yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kesiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı ikinci gününde
- 15 Temmuz'dan beri aranıyordu! Yakalandı
- Dışişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması
- Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi
- Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel
- Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından flaş 'Rabia Naz' açıklaması!
- Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı
- İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nu yerin dibine sokan sözler
- CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu
- İBB'nin işten çıkarmalar hakkındaki tezleri çürüdü
- O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?
- Başkan Erdoğan'ın "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...
- Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hediye
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal "1 Haziran 1930" gafına tepkiler büyüyor! "Büyük bir cehalet örneği"
- Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha...
- Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi: Sorumsuzluk!
- Son dakika: Şerif Bek'e FETÖ'den 10 yıl hapis
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan iki skandal atama daha!
- Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
- TSK'dan PKK'ya dev operasyon! İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntüler...
- İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
- ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...