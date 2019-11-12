Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de
Yurt dışında yürütülen faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Genelgede, Türkiye'nin küresel çapta faaliyetler yürüten bir aktör olması ve iletişim kanallarındaki çeşitlilik ve kolaylık nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla temaslarında ve uluslararası örgütler ile forumların etkinliklerine katılımlarında büyük bir artış yaşandığı belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye'nin küresel çapta faaliyetler yürüten bir aktör olması ve iletişim kanallarındaki çeşitlilik ve kolaylık nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla temaslarında ve uluslararası örgütler ile forumların etkinliklerine katılımlarında büyük bir artış yaşandığı belirtildi.
Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin çok yönlü bakış açısı ve mevcut hassasiyetlerin dikkate alınarak yürütülmesi, dış temsilde birlik ve etkinliğin sağlanması, ülke menfaatlerinin en iyi biçimde korunması ve mükerrerlikler nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi için dış ilişkilerin her boyutunda ilgili kurum ve kuruluşların, Dışişleri Bakanlığıyla yakın danışma ve eşgüdüm içinde olması gerektiği ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:
"1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile müteakip bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür' hükmü ile 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 128'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanını yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakereleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle yürütmek, Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerini tüm boyutlarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle tesis etmek, yürütmek, yönlendirmek, geliştirmek ve ülkenin çıkarlarını korumak' hükmü gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşları, sürekli veya geçici olarak yurt dışına gönderilen görevlileri aracılığıyla gerçekleştirecekleri temasları ile çeşitli vesilelerle ülkemize davet etmeyi öngördükleri kişiler hakkında Dışişleri Bakanlığıyla her aşamada eşgüdüm ve işbirliği içinde hareket edeceklerdir."
Genelgede, Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda üst düzey kişiler tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde de Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde olunacağı vurgulandı.
Söz konusu genelge ile 1982/69 sayılı uluslararası ilişkilerin etkin, uyumlu, koordineli ve önceden belirlenen prensiplere göre yürütülmesine ilişkin genelge, 2004/3 sayılı uluslararası ilişkilere dair genelge ve 2017/4 sayılı yurt dışında yürütülen faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili genelge yürürlükten kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı ikinci gününde
- Dışişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması
- Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi
- CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu
- Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel
- İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nu yerin dibine sokan sözler
- Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından flaş 'Rabia Naz' açıklaması!
- 15 Temmuz'dan beri aranıyordu! Yakalandı
- Durağa dalan şoförün otobüs kamerasını bozduğu anlar
- İBB'nin işten çıkarmalar hakkındaki tezleri çürüdü
- O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?
- Başkan Erdoğan'ın "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...
- Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hediye
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal "1 Haziran 1930" gafına tepkiler büyüyor! "Büyük bir cehalet örneği"
- Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha...
- Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi: Sorumsuzluk!
- Son dakika: Şerif Bek'e FETÖ'den 10 yıl hapis
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan iki skandal atama daha!
- Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
- TSK'dan PKK'ya dev operasyon! İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntüler...
- İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
- ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...