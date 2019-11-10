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İran'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
İRAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

'nin terör endişesini anladıklarını ve bu endişelere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, hakkında konuştu. Abbas Musevi, "İslam ülkelerinde ihtilaf ve karışıklık çıkartmak istiyorlar. Erdoğan bu gizli elleri doğru bir şekilde görmüştür. Kendilerini takdir ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'taki olayların İran'a sıçramasıyla ilgili açıklamasının çok önemli olduğunu söyledi.

"KENDİLERİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Musevi, "Sayın Erdoğan'ın karışıklıkların diğer ülkelere de sıçrayabileceğine yönelik açıklaması yerinde ve önemli bir uyarıdır çünkü bazı gizli eller İslam ülkelerinde ihtilaf ve karışıklık çıkartmak istiyor. Erdoğan bu gizli elleri doğru bir şekilde görmüştür. Uyardılar, bu nedenle kendilerini takdir ediyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Irak'taki olaylar ve İran konusunda flaş açıklamalar

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Tahran yönetiminin ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduğuna dikkati çeken Musevi, "Daha önce belirttiğimiz gibi Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ve bu endişelere dikkat edilmelidir." değerlendirilmesinde bulundu.


Fotoğrafta: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi

Musevi, Barış Pınarı Harekatı sürecinde İran içinden bazı gayri resmi açıklamaların yapıldığını hatırlatarak söz konusu açıklamaların Tahran yönetiminin konuya yaklaşımını sergilemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere gittiği Macaristan dönüşünde cuma günü uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabii bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek." ifadelerini kullanmıştı.

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