Tel Abyad'da bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da gerçekleşen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi.