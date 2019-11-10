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Tel Abyad'da bombalı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
TEL ABYAD'DA BOMBALI SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG'li teröristlerin 'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'da gerçekleşen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı ölü ve yaralılar var SON DAKİKA: YPG/PKK YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI! ALÇAK SALDIRI ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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