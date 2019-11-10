Tel Abyad'da bombalı saldırı
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da gerçekleşen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi.
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