Başkan Erdoğan'dan Irak'taki olaylar ve İran konusunda flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatını tasvip etmediğini belirterek Türkiye'nin tepkisini çeken İran konusunda Macaristan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kırgınlık var mı?" sorusunda "Olmaz olur mu? Nasıl olmasın. Bu kadar zamandır vatandaşlarımızı, insanımızı teröristler sivil ve asker demeden şehit ediyorlar. Elimiz bağlı kalacak halimiz yok. Gereği neyse gereğini yapmamız lazım." cevabı verdi. Erdoğan, Irak'ta 254 kişinin ölmesine yol açan protestolar konusunda da "Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısından sonra Türkiye'ye dönüşünde Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş'ın sorularına cevap verdi. Başkan Erdoğan Irak'ta yaşanan olaylar ve Barış Pınarı Harekatı'nı tasvip etmediğini açıklayan İran konusunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Irak ve İran konusunda yaptığı önemli açıklamalar:

SORU: Irak'ta 2003'den beri ilk defa bu denli büyük protesto gösterileri ile karşılaşıyoruz. Gösteriler Şiilerin yoğun olduğu Basra ve Kerbela gibi şehirlerde ve İran'a yönelik protestolar. Son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye-İran ve Bağdat Merkezli ilişkilerimizi nasıl etkiler? Yine bizim TSK'nın Kandil'deki operasyonları Irak'taki bu durumdan dolayı sekteye uğrayabilir mi?

Biz Pençe 1-2-3 harekatlarımızı aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Burada herhangi bir aksama eksilme söz konusu değil. Bunu sonuna kadar da götüreceğiz. Sincar ise Sincar, Kandil ise Kandil… Aynen devam edeceğiz. Ama şunu açık ve net söylüyorum; burada özellikle Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabi bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz. Çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek. Düşünün bizim aleyhimizde Irak'tan karşı açıklamalar geldi. Son dönemde Neçirvan Barzani olumlu, güzel bir açıklama yaptı. Ama İran'dan bile olumsuz açıklamalar geldi. Bizim Barış Pınarı Harekatımızı tasvip etmediklerini söylediler.

SORU: Kırgınlık var herhalde?

Olmaz olur mu? Nasıl olmasın. Bu kadar zamandır vatandaşlarımızı, insanımızı teröristler sivil ve asker demeden şehit ediyorlar. Elimiz bağlı kalacak halimiz yok. Gereği neyse gereğini yapmamız lazım. O zaman biz niye devletiz? O zaman bunca Silahlı Kuvvetler mensubunu niye biz güçlü tutmaya çalışıyoruz? Suriye Milli Ordusu mesela… Kim bunlar? Kılıçdaroğlu'na göre terörist. Bana göre değil. Onlar anlı şanlı, benim askerimle el ele, kol kola, omuz omuza orada kendi topraklarını savunan gerçek manada diriliş mücahitleridir. Ama bay Kemal'e sorarsan Suriye Milli Ordusu terörist. Sen nasıl dersin bunu? Sen böyle bir şeyi söyleyeceksen öbür tarafta bir tane malum terör örgütlerinin başında olan güç var, onun için söyle.