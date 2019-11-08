08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan Irak'taki olaylar ve İran konusunda flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
ERDOĞAN'DAN FLAŞ IRAK VE İRAN AÇIKLAMASI!

Başkan , tasvip etmediğini belirterek 'nin tepkisini çeken konusunda dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kırgınlık var mı?" sorusunda "Olmaz olur mu? Nasıl olmasın. Bu kadar zamandır vatandaşlarımızı, insanımızı teröristler sivil ve asker demeden şehit ediyorlar. Elimiz bağlı kalacak halimiz yok. Gereği neyse gereğini yapmamız lazım." cevabı verdi. Erdoğan, 'ta 254 kişinin ölmesine yol açan protestolar konusunda da "Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz." dedi.

Başkan dün 'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısından sonra 'ye dönüşünde Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş'ın sorularına cevap verdi. Başkan Erdoğan 'ta yaşanan olaylar ve Barış Pınarı Harekatı'nı tasvip etmediğini açıklayan konusunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Irak ve İran konusunda yaptığı önemli açıklamalar:

SORU: Irak'ta 2003'den beri ilk defa bu denli büyük gösterileri ile karşılaşıyoruz. Gösteriler Şiilerin yoğun olduğu Basra ve Kerbela gibi şehirlerde ve İran'a yönelik protestolar. Son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye-İran ve Bağdat Merkezli ilişkilerimizi nasıl etkiler? Yine bizim 'nın Kandil'deki operasyonları Irak'taki bu durumdan dolayı sekteye uğrayabilir mi?

Biz Pençe 1-2-3 harekatlarımızı aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Burada herhangi bir aksama eksilme söz konusu değil. Bunu sonuna kadar da götüreceğiz. ise Sincar, Kandil ise Kandil… Aynen devam edeceğiz. Ama şunu açık ve net söylüyorum; burada özellikle Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabi bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz. Çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek. Düşünün bizim aleyhimizde Irak'tan karşı açıklamalar geldi. Son dönemde olumlu, güzel bir açıklama yaptı. Ama İran'dan bile olumsuz açıklamalar geldi. Bizim Barış Pınarı Harekatımızı tasvip etmediklerini söylediler.

SORU: Kırgınlık var herhalde?

Olmaz olur mu? Nasıl olmasın. Bu kadar zamandır vatandaşlarımızı, insanımızı teröristler sivil ve asker demeden şehit ediyorlar. Elimiz bağlı kalacak halimiz yok. Gereği neyse gereğini yapmamız lazım. O zaman biz niye devletiz? O zaman bunca Silahlı Kuvvetler mensubunu niye biz güçlü tutmaya çalışıyoruz? Suriye Milli mesela… Kim bunlar? 'na göre terörist. Bana göre değil. Onlar anlı şanlı, benim askerimle el ele, kol kola, omuz omuza orada kendi topraklarını savunan gerçek manada diriliş mücahitleridir. Ama bay Kemal'e sorarsan terörist. Sen nasıl dersin bunu? Sen böyle bir şeyi söyleyeceksen öbür tarafta bir tane malum terör örgütlerinin başında olan güç var, onun için söyle.

Başkan Erdoğan'dan Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş'a NATO ile ilgili önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAKVİM YAZARI EKREM KIZILTAŞ'A NATO İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan: Mektubu Trump'a takdim edeceğim BAŞKAN ERDOĞAN: MEKTUBU TRUMP'A TAKDİM EDECEĞİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN