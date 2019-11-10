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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Son dakika haberi: 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

, 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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