Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim yeri sorgulama! Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim yerleri nerede?
Tarım ve Orman Bakanlığınca “Geleceğe Nefes” sloganıyla düzenlenen etkinlikle 11 Kasım'da saat 11.11'de 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Tüm illerde aynı gün aynı saatte tören düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi." dedi. Peki Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim yerleri nerede? İşte Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim yeri sorgulama...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe nefes benim projem değil, milletin projesidir. Milletçe el ele 81 ilde 7'den 70'e herkes 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız. Bu konuda ciddi bir farkındalık oluşsun istiyorduk. Zaten ciddi bir farkındalık toplumumuzda ve vatandaşımızda varmış. Bundan dolayı da çok memnun oldu. Bu da bize çok büyük bir cesaret verdi bundan sonraki projeler için. İnşallah bundan sonraki projelere daha güzel projelere milletimizle el ele atma konusunda gayretimiz ve çabamız olacak. Milletimizin teveccühü de çok motive etti" dedi. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim yerleri nerede? İşte Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim yeri sorgulama ekranı...
GELECEĞE NEFES KAMPANYASI FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?
Geleceğe Nefes Ol Kampanyası kapsamında fidan sahiplenen vatandaşlar dikim organizasyonuna katılabilecekler. Fidanını dikmek isteyen vatandaşlar gitmesi gereken bölgeyi araştırıyor. Aşağıdaki linkten Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim yerinizi öğrenebilirsiniz...
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