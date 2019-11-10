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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sözleşmeler imzalanmıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
FUAT OKTAY: SÖZLEŞMELER İMZALANMIŞTIR

: "Bugün gerçekleştirilen (Türkiye-Kazakistan) 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal iş birliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır."

: "Bugün gerçekleştirilen (Türkiye-Kazakistan) 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal iş birliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır. Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısında, geniş bir yelpazede toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planı oluşturulduğunu bildirdi."

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