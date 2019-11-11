11 Kasım 2019, Pazartesi
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6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019
6 ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE YENİ FAKÜLTE KURULDU

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve adlarının değiştirilmesi ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 'de yer aldı.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve adlarının değiştirilmesi ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya Bilim Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ve Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Munzur Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi olarak değiştirildi.

Söz konusu kararla Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

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