Fatih'de ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini aile dostu Serpil Alkan'ın alması onaylandı
İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Mersin'de bulunan üvey kardeşler ise, cenazelerin aile dostu Serpil Alkan tarafından alınmasını onayladı.
Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmayı bekliyor. Ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan da avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teslim almak için uğraş veriyor.
TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Bugün de Avukat Aydın Egemen ile beraber Adli Tıp Kurumu'na gelen Serpil Alkan, 4 kardeşin Mersin'de bulunan üvey kardeşlerinden biriyle telefonda görüştü. Cenazelerin alınması için yapılan görüşmenin detaylarını anlatan Serpil Alkan, üvey kardeşlerin cenazelerin alınması için kendisine onay verdiğini söyledi.
ONAY VERDİ
Mersin'den üvey kardeşler tarafından yazılmış dilekçe beklediklerini ifade eden Alkan şöyle konuştu:
"Şimdi kardeşlerinden bu savcılıkta bulunan kağıdı bekliyoruz. Telefonla da görüştüm. En azından ulaşabildik yoksa bunların cenazeleri ortada kalacaktı ve kimsesizler mezarlığına gidecekti. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Nebile hanım onay verdi.
RESİMLERİNİ İSTEDİ
'Zaten bizde kimse istemiyor, bebeğim var, yatalak amcam var' dedi. 'Biz alamayacağız. Televizyonlarda gördüm, ben de iki gündür uyuyamıyorum, üzülüyorum. Ben de görmek isterdim ama onlar bizimle görüşmek istemediler' dedi. Benden kardeşlerinin resimlerini istedi. Şimdi Mersin'den kağıt bekliyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Skandallar bitmiyor! El Cezire celladına çalışıyor
- Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İBB’deki skandal atamaya Murat Bardakçı’dan sert tepki
- CHP'de çatlak! Kavga giderek büyüyor
- Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: İki yüzlülük yapılıyor!
- Bu görüntünün bedeli ağır oldu
- Bakan Varank'tan İmamoğlu'na: Kime peşkeş çekiyorsun
- CHP ve HDP'nin utanç listesi!
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütleri, Suriye halkına ait kaynaklara el koydu
- Sır ölümlerle ilgili flaş açıklama!
- Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
- Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı
- Son dakika: Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması
- BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den kritik Suriye açıklaması
- Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli
- Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar! Fahri Kasırga kimdir?
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK'lı Karayılan açıklaması
- Başkan Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "dörtlü zirve" açıklaması