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Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019
ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı,  kırsalı Cudi Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı () ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalı Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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